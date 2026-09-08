В Пермском крае продают нефтеперерабатывающий завод

В Пермском крае на сайте объявлений опубликовано предложение о продаже нефтеперерабатывающего завода, сообщает "Ъ".

"Продам, сдам НПЗ с резервуарным парком под темное и светлое",— пишет владелец предприятия. В состав имущества входит тупик на шесть вагонов, операторская, склад, мастерская, участок площадью 39 тыс. кв. м.

По указанному в объявлении адресу ранее было зарегистрировано ООО "Верещагинский завод стабилизирующих углеводородов". В начале нулевых группа компаний "Глобал" пыталась реализовать проект по строительству НПЗ в Верещагино — завод по стабилизации углеводородного сырья емкостью до 100 тыс. тонн в год. Среди акционеров проекта произошел корпоративный конфликт. Сейчас ООО ликвидировано.