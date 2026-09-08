ЕС и Гренландия подписали декларацию о сотрудничестве

ЕС намерен вложить 200 млн евро в развитие инфраструктурных проектов в Гренландии. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с премьер-министром автономии Йенс-Фредериком Нильсеном. Стороны закрепили свои намерения подписанием декларации о стратегическом партнерстве, что подчеркивает стремление Европы усилить свое присутствие в Арктике, отмечают в Брюсселе.

Финансовый пакет рассчитан на ближайшие два года и сфокусирован на трех ключевых направлениях: цифровизация, переход на экологически чистую энергию и освоение месторождений стратегического сырья. Энергетическая часть включает строительство гидроэлектростанций, а промышленная — поддержку добычи молибдена и графита в Амитсоке.

Еврокомиссия предложила увеличить общий объем инвестиций в Гренландию до 530 млн евро к 2034 году. Как пишут западные СМИ, эти шаги продиктованы обострением борьбы за Арктику, где таяние ледников делает регион все более важным и привлекательным как с точки зрения логистики, так и в плане доступа к природным ресурсам.

После претензий президента США Дональда Трампа на Гренландию Европа стала уделять острову больше внимания. Его население лишь 55 тыс. человек, но это крупнейший остров в мире, к тому же обладающий огромными запасами полезных ископаемых.