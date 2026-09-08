Россия может проложить железную дорогу в Китай через Алтай

Российские власти обсуждают строительство Трансалтайской магистрали — прямого железнодорожного пути в Китай через Алтай. Проект рассматривается как альтернатива Транскаспийскому маршруту и способ разгрузить БАМ и Транссиб.

Рассматриваются четыре варианта протяженностью от 825 до 1123 км. Минтранс предлагает проработать экологические ограничения и оценить целесообразность проекта. Основным заинтересованным регионом выступает Кузбасс, стремящийся сократить логистические издержки при экспорте угля.

Проект сталкивается с серьезными препятствиями: высокой стоимостью, технической сложностью и необходимостью прокладки путей через заповедное плато Укок. Однако он многократно сокращает длину пути, так как Китай имеет небольшой участок границы с Россией в Республике Алтай. Трудность в том, что в регионе до сих пор нет железной дороги. И проект лишь обсуждается. Его окупаемость тоже под вопросом.