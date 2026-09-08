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Экономика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Власти Свердловской области намерены заключить концессию по мусорному полигону "Екатеринбург-Восток" уже в этом году

Правительство Свердловской области планирует подписать концессионное соглашение на строительство мусорного полигона "Екатеринбург-Восток" уже в этом году. Об этом во время пресс-конференции рассказал губернатор Денис Паслер.

"Концессионное соглашение не подписано, но уже в этом году хотим заключить. Источников финансирования должно быть несколько", - отметил глава региона.

По его словам, именно для того, чтобы резко не повышать тарифы для местных жителей, и была организована концессия.

При этом губернатор выступил против строительства множества маленьких мусорных заводов. Паслер заявил, что строительство одного большого мусороперерабатывающего завода намного лучше нескольких небольших. По его словам, второй вариант не только обойдется дороже самим уральцам, но и создаст огромный общественный резонанс, так как вместо одного места под завод придется искать несколько.

"А как у нас жители отнесутся, если мусорных полигонов будет не один, а пять? Надо ли создавать много точек? Я, скорее, против", - заявил глава региона.

Ранее Свердловская область расторгла концессию на строительство полигона "Екатеринбург-Юг" в Сысертском районе. Концессионером по соглашению выступала структура, близкая к "Корпорации СТС" Артема Бикова и Алексея Боброва. Основные активы корпорации были национализированы, а ряд ее топ-менеджеров, включая Алексея Боброва, обвинили в мошенничестве по делу "Облкоммунэнерго".

Теги: Екатеринбург-Восток, Паслер


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