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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Губернатор: В Перми противник намеренно перенаправил дрон в жилой дом

В Перми продолжается работа по ликвидации последствий террористической атаки БПЛА на жилой дом, случившейся 7 сентября. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он уточнил, что вчера мобильно-огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы отразили и подавили 27 БПЛА, при этом противник целился в промышленные предприятия, но, не достигнув цели, перенаправил один из дронов в жилой дом и таким образом ударил по мирным жителям.

По последним данным, в результате удара погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Также за медицинской помощью обратились ещё два пассажира автобуса, проезжавшего рядом с местом происшествия — они осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.

На месте развёрнут пункт временного размещения. Жители второго подъезда уже вернулись в свои квартиры, а тем, чьи квартиры получили серьёзные повреждения, предложено временное жильё.

Губернатор поручил подготовить документы для выплаты материальной помощи — в связи с гибелью, ранением, а также на восстановление утраченного имущества.

Специалисты провели обследование дома и определили фронт работ. В приоритете — закрыть тепловой контур здания, восстановить остекление и начать ремонт квартир. Параллельно ведутся наружные работы по ремонту фасада, которые подрядчик планирует завершить к 10 октября.

"Своими атаками враг пытается нас напугать, посеять панику. Понимаю, как всем непросто. Я благодарю каждого жителя региона за то, что сплотились, за помощь друг другу и, прежде всего, за терпение", — говорится в сообщении.

Теги: беспилотники, пострадавшие, дом


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