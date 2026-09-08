В Екатеринбурге из горевшего склада эвакуировались 370 человек

В Екатеринбурге огнеборцы ликвидировали возгорание в здании склада. Из-за пожара эвакуировались сотни человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 8 сентября поступил сигнал о пожаре на улице Черняховского в уральской столице. На площади в 200 квадратных метров горела кровля складского здания. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений на улицу самостоятельно эвакуировались 370 человек.

По данным МЧС, пострадавших нет. Специалисты ликвидировали открытое горение. Причину случившегося будут устанавливать пожарные дознаватели.