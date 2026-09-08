"Купим и завезем". Паслер считает, что свердловчане не останутся без овощей из-за гибели урожая

Свердловский губернатор Денис Паслер считает, что ситуация с продовольственной безопасностью после паводка, уничтожившего часть урожая, контролируемая. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос во время пресс-конференции.

Глава региона считает, что урожай в области есть, а выпавшие из-за паводка категории продуктов будут завезены.

"Все, чего нет, мы, конечно, завезем. Для этого у нас есть логистическая инфраструктура. Потому уверен, что мы будем обеспечены овощами в достаточном количестве на всей территории региона", - заявил Паслер.

Напомним, из-за летнего дождевого паводка часть урожая в регионе погибла.