Аграрии Тюменской области собрали урожай с половины засеянных площадей

Аграрии Тюменской области собрали урожай с половины засеянных площадей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На сегодня предприятиями Тюменской области собрано более 774 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, 68,5 тысячи тонн картофеля и свыше 20 тысяч тонн овощей открытого грунта. Уборочная идёт хорошими темпами, на текущий момент собрано более 50% урожая. Для сравнения, в это же время в 2025 году показатель был чуть выше 30%.

"Благодарю аграриев за работу и желаю успехов в труде!" - обратился к сельхозтоваропроизводителям губернатор Александр Моор.

Некоторые хозяйства региона завершили уборку зерновых и зернобобовых культур



В хозяйстве индивидуального предпринимателя Андрея Боброва из Нижнетавдинского округа обмолочено на сегодня 2 350 гектаров зерновых и зернобобовых культур (пшеница – 1420 га, горох — 540 га, ячмень — 390 га). Валовый сбор составил 5 650 тонн. Средняя урожайность в бункерном весе — 24 центнера с гектара.

"Такие рекорды невозможны без точного расчета. Строгое соблюдение агротехнологических приемов, правильное и своевременное внесение более 580 тонн минеральных удобрений, оперативная обработка посевов от вредителей и болезней позволили провести уборку в оптимальные сроки и абсолютно без потерь", - прокомментировал глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич.



В Викуловском округе уборочную кампанию завершили ЗАО "Экос" и ИП Решилов Д.Ю.

Руководитель муниципалитета Андрей Лотов отметил, что уборку сельскохозяйственных культур ведут 11 сельхозпредприятий. Убранная площадь составляет 15 061 гектар зерновых, зернобобовых культур, что составляет 59% от общей площади уборки. Для сравнения, в 2025 году площадь уборки составляла - 26%.