08 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Паслер пообещал стабилизацию ситуации с бензином к Международному фестивалю молодежи

За эту неделю ситуация с бензином в Свердловской области должна стабилизироваться. Об этом во время пресс-конференции заявил глава региона Денис Паслер.

По его словам, в регионе ещё не на все заправки доставили дополнительные объемы топлива, о которых губернатор просил федеральный центр ранее, однако уже на этой неделе ситуация может стабилизироваться.

По данным губернатора, суточные объемы отгрузок бензина в Свердловскую область только по сети "ЛУКОЙЛ" выросли с 138 до 400 тонн. Сеть "Газпромнефть" увеличила реализацию на 40–50% по сравнению с прошлым годом и замещает инфраструктуру закрытых заправок других сетей.

"Как только на все заправки поступит полноценно топливо... За эту неделю должны завести оставшееся топливо, чтобы ситуацию стабилизировать", - отметил губернатор.

Он также добавил, что одной из причин продолжающегося дефицита является уборочная кампания, которая тоже требует топлива. Да и сами уральцы чаще едут на заправки на фоне тревожных новостей. Паслер сказал, что их можно понять, но и переживать, что бензина не хватит, не стоит.

Отметим, что 11-17 сентября в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. В эти дни в уральскую столицу съедутся участники и волонтеры из 191 страны и 89 регионов России.

В конце августа на заправках в Свердловской области появились многокилометровые очереди, ожидание достигало 5-7 и более часов. На этом фоне Свердловская область стала первым регионом, который федеральные власти фактически перевели в режим ручного управления из-за ситуации на топливном рынке. Федеральный центр пообещал дополнительные поставки топлива. К концу минувшей недели очереди на АЗС стали заметно меньше, теперь время ожидания составляет 20-30 минут.

Теги: Паслер, бензин


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