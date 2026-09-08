NYT: Власти Нью-Йорка врали о последствиях трагедии 11 сентября

Спустя 25 лет после трагедии 11 сентября 2001 года администрация мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани обнародовала более 170 тыс. страниц документов, которые хранились в городских архивах. Они подтверждают то, что власти долгое время открыто врали жителям, отрицая загрязненность воздуха опасными для здоровья частицами. Об этом пишет The New York Times накануне 25-й годовщины трагедии.

Документы, включающие отчеты об уровне асбеста, бензола и других токсинов, показывают, что городские и федеральные агентства знали о загрязнении, превышающем допустимые нормы, но лгали сознательно. Публикация документов стала результатом судебного иска организации 9/11 Health Watch. Мэр города Мамдани выделил 34 млн долларов на создание онлайн-портала для доступа к этим данным, подчеркивая необходимость прозрачности.

Для многих семей погибших и пострадавших эти документы стали горьким подтверждением того, что власти ставили восстановление города и работу Уолл-стрит выше здоровья людей, признает издание. Интересно, что число людей, умерших от болезней, связанных с 11 сентября, превысило число погибших в сам день трагедии, - это тысячи человек. Люди умирали от рака и легочных заболеваний, так как бензол и асбест опасны для жизни.