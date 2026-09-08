Пострадавший в результате атаки беспилотника на жилой дом в Перми остается в крайне тяжелом состоянии

Пострадавший в результате атаки беспилотника в Перми остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Пермского края.

Врачи оказывают ему необходимую помощь.

"Пациент находится в крайне тяжелом состоянии, врачами оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате вчерашнего удара БПЛА по многоквартирному жилому дому погиб один человек, еще четверо получили ранения. Еще трое пациентов в удовлетворительном состоянии осмотрены врачами и отправлены на амбулаторное лечение.