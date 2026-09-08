Продавцы попросили кабмин взять под контроль выплаты от Wildberries

Союз продавцов маркетплейсов (СПМ) просит правительство РФ взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат продавцам Wildberries. Об этом пишет "Коммерсант".

По информации издания, президент СПМ Андрей Пасынков направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину 3 сентября.

Речь, в частности, идет о выплатах продавцам за фактически реализованные покупателям товары за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года. Опрос почти 2 тысяч продавцов показал, что 95,6% из них не получили деньги.

При этом в Wildberries заявили, что большинство селлеров получили выплаты за проданные товары, но у части предпринимателей они по-прежнему задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса "Баланс продавца".

Ранее сообщалось, что Минфин разработал меры поддержки продавцов, пострадавших от ударов по складам RWB, и меры поддержки работоспособности самой компании. Они включают отсрочки по уплатам налогов и страховых взносов, приостановку плановых проверок для тех селлеров, сумма ущерба которых превышает 5% годового дохода.