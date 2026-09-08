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Фото: Ирина Яковлева / ТАСС

Гордон* призвал украинцев запасаться на зиму сухарями и консервами

Украинский пропагандист Дмитрий Гордон (*признан в РФ иностранным агентом и включен в список террористов и экстремистов) призвал жителей Украины безотлагательно создать запасы продуктов на зиму. Сам он закупил их минимум на две недели.

По его словам, он уже купил тушенки, консервов, сухарей, крупы, чаю. Также нужно иметь запас воды. Гордон предполагает, что подолгу не будет электричества и отопления, а значит, не будут работать холодильники и нужно иметь теплую одежду, закупить генераторы.

Накануне сеть гипермаркетов "Ашан Украина" ввела ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки - тех самых, на которые повышенный спрос: консервов, соли, сахара, муки, яиц, круп, макарон. Ограничения действуют как при покупке в магазинах, так и в интернете.

Гордон известен своими злобными и жестокими высказываниями. Недавно он злорадствовал, что в Донбассе нет воды и призывал людей пить мочу. С 2014 года он постоянно разжигает ненависть к России и призывает идти на фронт и умирать "за Украину". При этом трое его сыновей живут в США и не горят желанием воевать за киевский режим. А сам Гордон признал, что не готов воевать и умирать, так как ему хочется жить. Подобная позиция характерна для украинских "элит". Для них провластный политолог Виталий Портников придумал удобную формулу: будто бы на Украине демократия, а "в демократическом государстве за страну гибнет простой человек".

Теги: гордон, украина, продукты


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