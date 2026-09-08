Паводок отступает: в Тюмени показался из воды первый уровень набережной

Летний паводок продолжает отступать - в Тюмени показался из воды первый уровень набережной. Информация об этом появилась в группе "ЧС Тюмень".

Спуститься на набережную пока нельзя.

По данным за 7 сентября уровень воды опустился до 630 сантиметров. Отметка "опасное явление" наступает при 850 сантиметрах.

Напомним, летний паводок стал вторым по масштабу и силе за всю историю наблюдений. В регионе были оперативно и комплексно внедрены необходимые меры. Был использован опыт борьбы с паводком в Ишиме. Выстроена система поддержки пострадавших жителей. Так, пострадавшим от паводка жителям положены выплаты. Если в результате паводка единственное жилье было утрачено, разрушено или признано непригодным для проживания, то гражданин может получить выплату. Ее размер будет зависеть от стоимости квадратного метра в данном населенном пункте, числа людей, прописанных в данном жилье, а также норматива жилой площади (33 кв.м. для одинокого, 42 кв. м - на семью из двух человек, 18 кв.м — на каждого члена семьи от трех и более человек).

Если жилье требует капитального ремонта, то выплата будет рассчитана из фактической площади жилого помещения. На каждый квадратный метр - 9360 рублей.