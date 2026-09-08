В соцсетях распространяется фейк о гибели детей в результате атаки беспилотника на жилой дом в Перми

В соцсетях распространилась ложная информация о гибели детей в результате вчерашней атаки беспилотника на жилой дом в Перми. Согласно фейковым сообщениям, якобы погибли дети 7 и 10 лет, а их сестра находится в реанимации, передает корреспондент Накануне.RU.

Минздрав Пермского края официально опроверг эти данные - ни один ребенок при атаке не пострадал. Выдуманная история иллюстрирована фотографией из интернета, не имеющей отношения к произошедшему.

По официальным данным, в результате вчерашнего удара БПЛА погиб один человек, еще четверо получили ранения. Власти призывают не доверять непроверенным источникам и ориентироваться только на сообщения официальных органов.