Задержан подозреваемый в покушении на высокопоставленного военного под Энгельсом

В Астраханской области задержан гражданин Молдавии Николае Кочу (2004 г. р.), причастный к покушению на офицера из числа высшего командного состава Минобороны России, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным следствия, весной 2026 года фигурант, находясь на территории Украины, согласился совершить убийство по заданию украинских спецслужб за 70 тысяч долларов. После обучения он прибыл в Россию транзитом через другие страны, получил инструкции в мессенджере и приобрел средства маскировки.

В поселке Пробуждение Саратовской области Кочу произвел в военнослужащего не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия, после чего скрылся. Потерпевший выжил благодаря своевременной медицинской помощи.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.