Латвия может полностью прекратить пассажирское сообщение с Россией

Латвийские власти могут ввести полный запрет на пассажирские автоперевозки в направлении России и Белоруссии. Министерство сообщения Латвии уже подготовило соответствующие поправки к законодательству.

Согласно проекту, с 2027 года планируется остановить как регулярные, так и заказные рейсы, а также запретить транзитное движение через латвийскую территорию в Россию и Белоруссию. В настоящее время между Ригой и Москвой продолжает курсировать ежедневный автобус. Однако латвийская сторона не намерена пролонгировать международное соглашение, срок действия которого истекает в начале января 2027 года.

Инициатива о прекращении транспортного сообщения была ранее выдвинута националистической партией "Нацобъединение". Власти Латвии при этом признают, что мера может оказаться недостаточно эффективной, так как путешественники продолжат пользоваться альтернативными путями через соседние Эстонию и Литву или прибегать к услугам частных перевозчиков на микроавтобусах. Но жизнь это им все равно усложнит.

В конце 2025 года президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что власти намерены полностью разобрать железные дороги, ведущие в Россию.