Демократы в США запустили кампанию против дата-центров

Демократы в США сделали критику центров обработки данных (ЦОД) ключевым элементом своей предвыборной стратегии. Опираясь на растущее недовольство избирателей, партия стремится представить ЦОДы как ужасные объекты, которые поглощают ресурсы, повышают тарифы на электричество, а искусственный интеллект (ИИ) лишит людей рабочих мест.

Демократы уже запустили более 40 рекламных роликов в ключевых округах, эксплуатируя страхи населения перед дефицитом воды и энергии, пишет Politico. Президент США Дональд Трамп поддерживает строительство ЦОДов, чтобы, как он утверждает, не проиграть в гонке ИИ с Китаем. Но демократы подают это как бизнес-интересы Трампа. Они намерены использовать этот прием, продвигая повестку прозрачности и борьбы с корпоративными интересами и коррупцией. Кандидаты-демократы уже противопоставляют себя "коррумпированным" оппонентам-республиканцам.

Ставка демократов верная, так как число противников строительства дата-центров поблизости от жилья значительно выросло за последний год. Около 70% уверены, что внедрение ИИ приведет к массовой потере рабочих мест, отмечает американист Малек Дудаков. Особенно это беспокойство проявляется среди молодежи, которая уже сталкивается с замещением своих позиций ИИ. Левое крыло Демпартии в Конгрессе даже представило билль, который полностью запрещает "искусственный суперинтеллект".