Минпромторг подал иски на УЗГА почти на 5 млрд рублей

Министерство промышленности и торговли РФ требует взыскать с Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) почти 5 млрд рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Всего подано два иска от 3 сентября: на 4 млрд 318 млн 648 тыс. 336 рублей 55 копеек и 517 млн 893 тыс. 516 рублей 57 копеек. Подробности дела пока не сообщаются.

Напомним, что УЗГА является разработчиком легкого многоцелевого самолета (ЛМС-901) "Байкал", сроки сертификации которого неоднократно переносились.