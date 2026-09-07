На уральского депутата Киселева составили протокол о демонстрации экстремистской символики

Председателя фракции партии "Яблоко" в гордуме Екатеринбурга Константина Киселева отпустили из полиции. На него был составлен протокол по ст. 20.3 "Демонстрация экстремистской символики". Об этом сообщает региональное отделение партии.

Поводом для задержания и последующего протокола стала публикация депутата от 2021 года, в которой на заднем плане была видна большая буква "Н", связанная с Алексеем Навальным*.

Когда состоится рассмотрение дела об административном правонарушении в суде, пока неизвестно.

Сегодня Константина Киселева задержали прямо на выходе из дома. Депутат собирался на телеканал "ВГТРК–Урал" для участия в предвыборных дебатах, но был доставлен в отдел полиции.

Политик участвует в выборах в Госдуму по одномандатному округу. Привлеченные к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ в течение года не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ