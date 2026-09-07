Генерал и экс-руководители МВД Подмосковья попались на краже топлива

Бывший замначальника ГУ МВД по Подмосковью - начальник тыла генерал-майор Сергей Мальков задержан за хищение моторного топлива, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По делу также проходят экс-начальник ФКУ ЦХиСО Алексей Суяров, экс-начальник отдела Анна Левина и три топ-менеджера ПАО "Евротранс".

"Трое топ-менеджеров ПАО "Евротранс" уже заключены под стражу. Мальков, Суяров и Левина уволены из органов внутренних дел. Сейчас они, а также Мартынов задержаны по ст. 91 УПК РФ. Следствие ходатайствует о заключении их под стражу", - написала Волк в "Максе".

Сотрудники служб собственной безопасности, экономической безопасности и следственных органов МВД выяснили, что к преступлению причастна организованная группа: председатель совета директоров ПАО "Евротранс" Игорь Мартынов, три его подчиненных топ-менеджера, а также Мальков, Суяров и Левина.

Против них возбудили уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Расследование поручили Следственному департаменту МВД России.

"Устанавливаем обстоятельства и соучастников преступной деятельности, а также иных потерпевших", - добавила Волк.

Ранее замглавы ФАС Геннадий Магазинов на ВЭФ заявил, что больше всего нарушений в августе допустили независимые участники розничного топливного рынка - служба применяет к ним предупреждения и возбуждает дела.