NYT: На Украине давняя традиция - красть все что можно

The New York Times опубликовала статью о "черной дыре" в украинском военном бюджете и в целом о воровстве украинских "элит". Издание констатирует, что коррупция и неэффективность стали системными, а попытки экс-министра обороны Михаила Федорова навести порядок закончились его увольнением из-за сопротивления влиятельных подрядчиков, заинтересованных в его отставке.

1,2 млрд долларов — так оцениваются масштабы мошенничества только в 2024 году. Но, вместо того чтобы наказывать вороватых поставщиков, власти продолжают подписывать с ними новые соглашения. 18 компаний, проваливших предыдущие заказы, получили новые, а 6 из них вообще не выполнили ни одного обязательства. Это "свои" фирмы, с которыми завышают цены в контрактах, чтобы красть. Так, при закупке реактивных снарядов турецкого производства чиновники проигнорировали прямое предложение от завода-изготовителя, выбрав посредника с наценкой в 150 млн долларов. Бюджетные средства ушли чешскому холдингу Czechoslovak Group, что позволило его владельцу войти в список миллиардеров Forbes.

Американского эксперт по вопросам коррупцией Джеймс Вассерстром говорит, что на Украине "украдут все, что не прибито гвоздями. Это давняя традиция".

Западные СМИ давно пишут о тотальной коррупции на Украине, но высшему руководству все сходит с рук, а антикоррупционные дела используются только для отставки неугодных фигур.