В Тюмени по подозрению в совершении двойного убийства задержан мужчина

В Тюмени задержан мужчина по подозрению в совершении двойного убийства, сообщили Накануне.RU в следственном управлении СК России по Тюменской области.

5 сентября 2026 года в квартире жилого дома на улице Судостроителей собственница жилья обнаружила тела двух квартиросъемщиков — мужчины и женщины — с колото-резаными ранениями. По данному факту следственным отделом по Ленинскому административному округу Тюмени возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Благодаря взаимодействию следователей СК России и сотрудников УУР УМВД России по Тюменской области по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый 64-летний мужчина без определённого места жительства. В ходе следственных действий фигурант дал признательные показания и сообщил обстоятельства преступления.

По версии следствия, 27 августа обвиняемый совместно с новыми знакомыми распивал спиртные напитки в квартире. В процессе употребления алкоголя между собутыльниками произошёл конфликт, в ходе которого фигурант, вооружившись ножом, нанёс оппоненту не менее двух ударов в область тела и грудной клетки. Впоследствии, с целью сокрытия преступления, обвиняемый убил свидетельницу — сожительницу знакомого, нанеся ей не менее трёх ударов ножом в область шеи, грудной клетки и бедра. После этого мужчина покинул место происшествия.

В рамках расследования проведён осмотр места происшествия, изъято орудие преступления — нож, допрошен ряд лиц. Назначен комплекс экспертиз, в том числе судебно-медицинские исследования. В ближайшее время следователь выступит перед судом с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.