FT: Посланники Трампа привезли в Москву и Киев новые версии документов

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер привезли в Москву и Киев новые версии документов, направленных на обеспечение мира. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, документы были составлены с учетом изменившихся обстоятельств после того, как переговоры по урегулированию "зашли в тупик в феврале".

Источники добавили, что тема Донбасса остается центральным вопросом, который поднимается в документах.

6 сентября Уиткофф и Кушнер провели в Киеве переговоры с Владимиром Зеленским. За день до этого они побывали в Москве, где состоялась встреча с Владимиром Путиным.

При этом встреча в Киеве состоялась в расширенном составе: на ней присутствовали, помимо американской и украинской сторон, представители Великобритании, Франции и Германии. Как выяснилось, Трамп ожидает "прорыва" в переговорах до зимы.