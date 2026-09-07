ЦИК аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Госдумы Бондаренко

Центризбирком отменил регистрацию Николая Бондаренко, выдвинутого КПРФ кандидатом в депутаты Госдумы. За это решение проголосовали 12 членов ЦИК, один выступил против, сообщили в пресс-службе партии.

Решение принято в связи с административным делом. 4 сентября Саратовский областной суд отклонил апелляцию Бондаренко и оставил в силе назначенный ранее штраф в размере 1000 рублей по статье 20.3 КоАП РФ — за демонстрацию экстремистской символики. Привлеченные к ответственности по этой статье в течение года не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов.

В КПРФ заявляли, что претензии правоохранителей касаются публикации, которая была размещена несколько лет назад на фейковой странице-"двойнике" в одной из социальных сетей и не имеет никакого отношения к Николаю Бондаренко.