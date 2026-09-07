МИД РФ отреагировал на размещение в Норвегии комплексов, способных пускать РСМД

Россия расценивает появление в Норвегии американских комплексов, способных запускать ракеты средней и меньшей дальности, как еще один шаг в череде остро дестабилизирующих действий НАТО. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте дипведомства.

Подчеркивается, что Москва учитывает способность этих комплексов "накрывать" внушительный сектор европейской части России, в том числе столицу.

В связи с этим места дислокации ракетных комплексов, развернутых в Норвегии, станут предметом особого внимания сил стратегического сдерживания России, отметила Захарова. По ее словам, это включает "планирование боевого применения соответствующих ударных средств в случае вооруженного конфликта".

Ранее посол РФ в Осло Николай Корчунов сообщил "Известиям", что Норвегия развернула артиллерийский дивизион из четырех САУ К9 с дальностью стрельбы до 40 км недалеко от границы с Россией. По его словам, к 2030 году королевство планирует развернуть ракеты дальностью до 500 км, в зоне их досягаемости окажется Северный флот.