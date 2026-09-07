Многоквартирный дом, пострадавший от удара беспилотника в Перми, отключен от коммунальных ресурсов

Многоквартирный дом, который пострадал от удара беспилотника в Перми, отключен от горячего и холодного водоснабжения, а также от электричества, сообщает "Ъ-Прикамье".

Об этом сообщили представители властей на встрече с эвакуированными жителями.

Информация о том, когда люди смогут зайти в квартиры, будет ориентировочно известна сегодня вечером. Сейчас в доме работают сотрудники СКР, которые проводят осмотр места происшествия. После на объект выйдут специалисты, которые определят уровень повреждений и первоочередные мероприятия по восстановлению дома.