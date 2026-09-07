В горах КБР из-за схода лавины погибли 11 альпинистов

Число альпинистов, погибших в горах Кабардино-Балкарии из-за схода лавины, увеличилось до 11. Об этом сообщили в ГУМЧС России по республике.

В ведомстве добавили, что судьба шести альпинистов остается неизвестной. Всего в группе было 33 человека.

По уточненной информации, 10 человек спустились самостоятельно, шесть альпинистов пострадали и доставлены в медицинские учреждения.

6 сентября лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов в Безенгийском ущелье. В МЧС сообщили, что группировка для проведения поиска усилена. Отмечается, что спасательные работы осложняет сложный рельеф и лавинная опасность.