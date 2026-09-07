07 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

Мишустин и Пак Тхэ Сон запустили движение по мосту в Приморье

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон по видеосвязи открыли автомобильный мост через реку Туманную на границе двух стран. Главы правительств дали старт движению по переправе, названной в честь офицера Красной армии, Героя Труда КНДР Якова Новиченко.

Соглашение о проекте стороны подписали в 2024 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя госсовета КНДР Ким Чен Ына. В апреле 2025 года Мишустин и Пак Тхэ Сон дали старт строительным работам.

По железнодорожному мосту Дружбы через Туманную уже ходит поезд, но его не хватало для потребностей в перевозках. Новый мост обеспечит круглогодичное автомобильное движение.

Он позволит предпринимателям нарастить объемы перевозок и сократить транспортные издержки, обеспечит надежные поставки продукции и расширит торгово-экономическое сотрудничество.

Протяженность мостового перехода - почти 5 км, самого моста - около 1 км. Для автомобилей доступны две полосы. Параллельно построили автомобильный пункт пропуска "Хасан" на 10 полос. После выхода на полную мощность он сможет пропускать 300 машин и более 2,3 тыс. человек в сутки с возможностью увеличения, сообщили в пресс-службе правительства.

Теги: мост, КНДР, авто


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