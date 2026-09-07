Екатеринбуржец выдавал себя за участника СВО, чтобы получать выплаты за "ранения"

Житель Екатеринбурга осужден за попытку выдать себя участником СВО, которому необходима выплата за ранения. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что Евгений М. 1994 г.р. с 27 августа 2025 года по 2 сентября 2025 года трижды подавал в управление социальной политики № 26 заявления на получение единовременной выплаты за ранения, якобы полученные во время спецоперации. К заявлениям он прикладывал поддельные справки о ранениях из госпиталя. При этом, в СВО екатеринбуржец не участвовал, ранения не получал, на лечении в госпитале не находился.

Всего за несколько дней ему перевели три выплаты по 150 тыс. рублей каждая. Похищенные средства он снял со счета для личных нужд, причинив тем самым ущерб бюджету Свердловской области.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ "Мошенничество при получении выплат группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". В судебном заседании екатеринбуржец вину признал и раскаялся в содеянном. Ущерб им был возмещен в полном объеме.

Суд назначил уральцу наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. В отношении неустановленного соучастника материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.