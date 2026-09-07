После атаки беспилотников ВСУ на Пермь возбуждено дело о теракте

В связи с атаками украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Перми возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) , сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко.

7 сентября 2026 года ВСУ нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам, расположенным в Перми. По предварительным данным, в результате есть погибшие и пострадавшие, их количество уточняется. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил об одном погибшем и четырех пострадавших.

Следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств очередного бесчеловечного преступления киевского режима. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления.