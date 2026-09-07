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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми БПЛА влетел в многоквартирный дом: один человек погиб, четверо пострадали

Во время налета вражеских беспилотников на Пермь повреждения получил многоквартирный дом. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Для жителей многоквартирного дома организован пункт временного размещения. В ближайшее время Фонд капремонта приступит к восстановительным работам.

Также во время отражения атаки обломками задет частный дом и придомовая территория. Пострадавших нет. Работают экстренные службы.

Всего в небе над Пермским краем было сбито 27 беспилотников. В настоящий момент режим "Беспилотной опасности" снят. Также отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

Теги: беспилотная опасность, атака, погибший, пострадавшие


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