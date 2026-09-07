Мэр Хабаровска дал старт традиционному детско-юношескому автопробегу

Пробег посвящен Дню знаний и 81-й годовщине окончания Второй мировой войны. Мероприятие прошло на площади Города воинской славы.

«Автопробег «Дорогой памяти к дороге мира» – это дань уважения нашим прадедам и дедам, которые завоевали Великую Победу, – обратился к участникам глава города Сергей Кравчук. – Мы помним и наших ребят, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, уничтожая неонацизм. Своим примером они показывают всему миру: дух российского солдата крепок, как сталь, и сломить его невозможно. Дорогие ребята, желаю вам быть дисциплинированными и строго соблюдать правила дорожного движения».

Напутствовать ребят перед отправкой также прибыли представители краевых властей, руководство ГИБДД Хабаровска и ветераны.

В автопробеге приняли участие юнармейцы. Они посетили село Вятское Хабаровского района, чтобы почтить память героев интернациональной стрелковой бригады Дальневосточного фронта, в составе которой были китайские и корейские добровольцы.

Организаторами мероприятия в 31-й раз выступили Союз автомобильных школ Хабаровского края и клуб «Авторетро – 100», возглавляемые Почетным гражданином города Хабаровска Анатолием Насыровым.

Напомним, автопробег, посвящённый окончанию Второй мировой войны, традиционно проводят в начале учебного года. В том числе, он направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, привитие школьникам навыков безопасного поведения на улицах и в транспорте, патриотическое воспитание молодёжи и привлечение к систематическим занятиям техническими видами спорта.