На Урале идет подготовка к одному из самых протяженных крестных ходов - Свято-Симеоновскому

11 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

На Урале идет подготовка к одному из самых протяженных крестных ходов - Свято-Симеоновскому

14 сентября сотни паломников Симеоновского крестного хода в 18 раз отправятся из Алапаевска в духовную столицу Урала – Верхотурье. За 11 дней им предстоит преодолеть 190 километров пути. Свято-Симеоновский крестный ход является одним из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий в России и проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины.

Перед началом пути крестоходцы примут участие в торжественном чине освящения нижнего храма в честь Августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. По завершении Божественной литургии участники крестного хода выдвинутся в путь по Старо-Верхотурскому тракту, продолжительностью 11 дней. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнёво и Меркушино, где смогут помолиться и отдохнуть. По традиции, участники крестного хода бережно пронесут иконы небесных покровителей региона — святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок — знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы (сейчас село Махнево), чтобы принять участие в богослужениях в Спасо-Преображенском храме.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Завершится крестный ход спустя почти две недели торжественным богослужением в Верхотурье, посвященным памяти Святого праведного Симеона Верхотурского, покровителя Уральских земель и Сибири, чья память отмечается ежегодно 25 сентября. Этот исторический маршрут стал символом духовной связи поколений, позволяя современным паломникам ощутить связь времён и глубину веры предков.

«Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. Сегодня он вновь занимает важнейшее место в религиозной жизни россиян. География наших участников очень обширна: к нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители Свердловской области», - отметил исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Стоит отметить, что истоки Святых крестных ходов восходят еще к началу XVIII века. Первые записи относятся к 1704 году, когда святые мощи Симеона Верхотурского были торжественно перенесены из родного села Меркушино в Верхотурский Николаевский мужской монастырь. Уже тогда определился первоначальный маршрут, который позже расширялся и дополнялся новыми пунктами. Особенно значимым событием стало обновление традиций в 1914 году, когда состоялось второе перенесение мощей в новый Крестовоздвиженский собор Верхотурья, построенный в ознаменование трехсотлетия правления династии Романовых.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

После революции 1917 года традиция крестных ходов была временно утрачена. Мощи святого Симеона вновь оказались спрятаны и недоступны для поклонения верующих вплоть до конца 90-х годов. В конце восьмидесятых годов прошлого столетия началось восстановление духовного наследия.

Теги: симеонова тропа, фонд святой екатерины, крестный ход, симеон верхотурский


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети