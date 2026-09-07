На Урале идет подготовка к одному из самых протяженных крестных ходов - Свято-Симеоновскому

14 сентября сотни паломников Симеоновского крестного хода в 18 раз отправятся из Алапаевска в духовную столицу Урала – Верхотурье. За 11 дней им предстоит преодолеть 190 километров пути. Свято-Симеоновский крестный ход является одним из самых продолжительных среди регулярных молитвенных шествий в России и проходит по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения и при поддержке Фонда святой Екатерины.

Перед началом пути крестоходцы примут участие в торжественном чине освящения нижнего храма в честь Августовской иконы Пресвятой Богородицы в возрожденном Александро-Невском храме Алапаевска. По завершении Божественной литургии участники крестного хода выдвинутся в путь по Старо-Верхотурскому тракту, продолжительностью 11 дней. Верующие будут останавливаться в монастырях и храмах старинных сел, включая Рычково, Махнёво и Меркушино, где смогут помолиться и отдохнуть. По традиции, участники крестного хода бережно пронесут иконы небесных покровителей региона — святой великомученицы Екатерины и святого праведного Симеона.

Планируется, что 20 сентября паломники выйдут на самый сложный участок — знаменитую Симеонову тропу, которой ходил святой Симеон из села Меркушино до Тагильской слободы (сейчас село Махнево), чтобы принять участие в богослужениях в Спасо-Преображенском храме.

Завершится крестный ход спустя почти две недели торжественным богослужением в Верхотурье, посвященным памяти Святого праведного Симеона Верхотурского, покровителя Уральских земель и Сибири, чья память отмечается ежегодно 25 сентября. Этот исторический маршрут стал символом духовной связи поколений, позволяя современным паломникам ощутить связь времён и глубину веры предков.

«Симеоновский крестный ход имеет глубокую историю и особое значение, которые неразрывно связаны с Уралом. Сегодня он вновь занимает важнейшее место в религиозной жизни россиян. География наших участников очень обширна: к нам присоединяются верующие из Москвы и Подмосковья, Татарстана, Новосибирской области, Алтайского и Пермского краев. И, конечно же, на протяжении всего пути к шествию присоединяются жители Свердловской области», - отметил исполнительный директор Уральского патриотического общества имени святителя Николая Чудотворца, организатор Симеоновского крестного хода Олег Морозов.

Стоит отметить, что истоки Святых крестных ходов восходят еще к началу XVIII века. Первые записи относятся к 1704 году, когда святые мощи Симеона Верхотурского были торжественно перенесены из родного села Меркушино в Верхотурский Николаевский мужской монастырь. Уже тогда определился первоначальный маршрут, который позже расширялся и дополнялся новыми пунктами. Особенно значимым событием стало обновление традиций в 1914 году, когда состоялось второе перенесение мощей в новый Крестовоздвиженский собор Верхотурья, построенный в ознаменование трехсотлетия правления династии Романовых.

После революции 1917 года традиция крестных ходов была временно утрачена. Мощи святого Симеона вновь оказались спрятаны и недоступны для поклонения верующих вплоть до конца 90-х годов. В конце восьмидесятых годов прошлого столетия началось восстановление духовного наследия.