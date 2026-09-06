Мужчина, пострадавший после атаки на рынок в Энергодаре, скончался

Мужчина 1979 г.р. которого госпитализировали я крайне тяжелом состоянии после атаки ВСУ на рынок в Энергодаре, скончался. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава администрации города Максим Пухов.

"Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днем был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось. Светлая память погибшему. Искренние соболезнования его родным и близким", - написал Пухов.

Напомним, вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар БПЛА по территории городского рынка Энергодара сегодня утром. После этого в СК РФ возбудили уголовное дело. Как позднее сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, после первой атаки через непродолжительное время последовала вторая. При этом, украинская сторона знала о нахождении на месте происшествия мирных жителей и сотрудников экстренных служб.

На данный момент известно о пяти пострадавших и одном погибшем после первой атаки.