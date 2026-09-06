После атаки ВСУ на рынок в Энергодаре возбуждено уголовное дело

После того, как вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар БПЛА по территории городского рынка Энергодара, в СК РФ возбудили уголовное дело. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт), в связи с атаками вооруженных формирований Украины по месту массового скопления мирных граждан в городе Энергодаре", - передает ее слова РИА Новости.

По ее словам, после первой атаки через непродолжительное время последовала вторая. При этом, украинская сторона знала о нахождении на месте происшествия мирных жителей и сотрудников экстренных служб. В результате атаки есть ранены, их количество все еще уточняется. Тем временем, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причастных, типы и модели БПЛА ВСУ.

Ранее глава администрации города Максим Пухов сообщал, что от первого удара пострадало шесть человек: пять женщин с осколочными ранениями средней тяжести доставили в больницу для обследования и оказания медпомощи. Мужчину 1979 г.р. доставили сразу в операционную в крайне тяжелом состоянии.