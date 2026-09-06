Школьника из Санкт-Петербурга отправили под домашний арест за выстрел в лицо сверстницы

13-летнего школьника отправили под домашний арест по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 14-летней знакомой. Решение о мере пресечения вынес Выборгский районный суд Петербурга.

Инцидент произошел 3 сентября в комнате парня. По версии следствия, между знакомыми произошел конфликт, после чего школьник взял бесствольный пистолет "Оса", направил в лицо девушки и выстрелил. Подросток получила огнестрельное ранение лица, которое медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, следствие настаивало на заключении школьника под стражу, поскольку тот мог скрыться, оказать давление на потерпевшую, уничтожить доказательства или даже продолжить преступную деятельность. По их словам, оружие могло быть приобретено незаконно.

Сам же обвиняемый свою вину признал частично и просил суд о домашнем аресте или запрете определенных действий. Суд также счел арест слишком жесткой мерой наказания, отметив, что ранее подросток не был судим, не привлекался к уголовной ответственности, имеет постоянную регистрацию и проживает с мамой в Санкт-Петербурге, а также посещает школу. Кроме того, парень сам позвонил в полицию после выстрела, да и оружие покупалось не им.

Под домашним арестом школьник пробудет до 3 ноября текущего года.