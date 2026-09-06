Учительница с Урала назвала фейком слухи о домогательстве со стороны восьмиклассника

Учительница Анна, решившая покинуть школу якобы из-за поведения школьников, опровергла новости о домогательствах со стороны восьмиклассника. Она также заявила, что уволилась и переехала в другой город не из-за этой истории, а со школой попрощалась на "хорошей ноте".

Ранее в СКР, со ссылкой на СМИ, сообщали, что инцидент произошел в Екатеринбурге, однако сама Анна пояснила, что переехала в уральскую столицу из Нижнего Тагила уже после увольнения. В департаменте образования также подтвердили, что в Екатеринбурге таких случаев зарегистрировано не было. Тем не менее, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и уже установленных обстоятельствах.

По словам 24-летней учительницы, все началось с ее публикации на Threads, где она, как и другие педагоги, решила рассказать свою историю, которая произошла еще в прошлом учебном году. После некоего инцидента, педагог написала докладную директору на ученика, который систематически срывал уроки. Тогда подростки оплевали дверь ее кабинета – и именно это было самой отвратительной ситуацией с ними. Однако никаких инцидентов с насилием или угроз в изнасиловании не было.

"Этого не было, и я в шоке от того, как и в каком ключе развернули мой пост про поведение подростков. Видимо, для ярких заголовков, я иначе не могу объяснить. Скриншот моего поста сохранен, также подробно я написала все для следствия. Домогательств и угроз сексуального характера по отношению ко мне не было, это фейк. Несмотря на всю сложность поведения, ученик до этого бы не опустился. Это клевета на ребенка, и представьте, какое потрясение для его психики. Если даже для меня, когда я увидела подобные заголовки, это стало большим потрясением. И с этим, я думаю, должны разобраться на судебном уровне – с тем СМИ, который пустил слух", – заявила Анна в интервью "Областной газете".

При этом, она согласилась с тем, что подросток, о котором идет речь, действительно проблемный. Парень не уважает старших, многие ее коллеги также писали на него докладные, жаловались директору и просили отстранить ученика, однако у школы сейчас почти нет возможности как-то повлиять на таких детей. Анна подчеркнула, что руководство действительно делало все, что могло в этой ситуации.

"Со школой, директором и коллективом мне очень повезло, я за все благодарна... Сложные дети есть везде, их много, особенно, если мы говорим про подростковый возраст. И я вам честно скажу, что наша школа действительно делала все, что от нее зависит... Дело лишь в том, что меры, которые школа может применить сегодня к детям, очень мягкие. И ребята, такие как этот мальчик, чувствуют безнаказанность и переходят все дозволенные границы. Возможно, стоит усилить работу правоохранительных органов – ПДН, чтобы они разбирались с этими детьми, а школа не имеет на это права по законодательству Российской Федерации", – добавила педагог.

По ее словам, как минимум отец этого ученика не особо заинтересован в воспитании сына, в чем Анна убедилась после беседы с родителем. Уволиться же она решила не конкретно из этой школы – по словам педагога, она ушла именно из системы среднего образования, поняв, что на данный момент, это не то, чем она хотела бы заниматься. Затем девушка переехала в Екатеринбург, поступила в магистратуру, а после планирует пойти работать в университет и развиваться в науке.

Как сообщало Накануне.RU, ранее уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова предложила защищать педагогов от буллинга.