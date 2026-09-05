В МЧС призвали свердловчан не делать запасы топлива "на всякий случай"

В ГУ МЧС России по Свердловской области призвали уральцев не делать запасов топлива. В ведомстве дали инструкцию на случай хранения бензина дома или в гараже.

Как сообщило ведомство в своем канале, любое топливо требует осторожности.

"Бензин – легковоспламеняющаяся жидкость. Его пары могут загореться даже от небольшой искры, поэтому хранение топлива в бытовых условиях представляет серьезную опасность", - заявили в свердловском МЧС.

Там напомнили, что нельзя хранить бензин в жилых помещениях, подвалах и на чердаках; на балконах и лоджиях; рядом с источниками огня и нагревательными приборами, а также в пищевой или случайной таре.

"Не создавайте запасы топлива "на всякий случай". Неправильное хранение бензина может привести к пожару и взрыву", - призывают свердловчан в МЧС.

Ранее сообщалось, что Свердловская область стала первым регионом, который федеральные власти фактически перевели в режим ручного управления из-за ситуации на топливном рынке. Губернатор Денис Паслер заявлял, что баланс на рынке нефтепродуктов нарушен.