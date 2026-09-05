Бизнес-джет с Уиткоффом и Кушнером прибыл в Москву

Бизнес-джет, на борту которого могут находиться спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сегодня прибыл в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационных службах.

"Самолет приземлился в аэропорту "Внуково", - сказал собеседник агентства.

Издание напоминает, что Уиткофф и Кушнер в последний раз посещали Москву в январе, когда провели переговоры с Владимиром Путиным.

На этой неделе стало известно, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планируют совершить поездки в Киев и Москву. В Кремле заявляли, что США могут потребовать от Киева прекратить атаки на время визита Уиткоффа в Россию.