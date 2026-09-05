Путин присвоил Собянину Героя Труда

Ранее Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам, заявив, что "сейчас сложная ситуация".

Отмечается, что звание дано "за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы".

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину. Указ президента размещен сегодня на сайте официального опубликования правовых актов.



