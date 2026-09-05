Путин присвоил Собянину Героя Труда
Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ мэру Москвы Сергею Собянину. Указ президента размещен сегодня на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что звание дано "за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов города Москвы".
"Присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Собянину Сергею Семеновичу – мэру Москвы", - говорится в документе.
Ранее Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам, заявив, что "сейчас сложная ситуация".