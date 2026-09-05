На Среднем Урале со стрельбой задержали убийцу двух женщин

05 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале со стрельбой задержали убийцу двух женщин

На Среднем Урале задержан убийца женщин. При его задержании силовикам пришлось открыть стрельбу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 4 сентября в крытой ограде частного дома в Тавде были найдены тела двух женщин. Очень скоро был задержан подозреваемый – 34-летний местный житель.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть территориального ОВД.

"Подозреваемый был установлен и задержан "по горячим следам" в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных сыщиками уголовного розыска полиции. Официально нетрудоустроенный фигурант ранее судим, в том числе за побои, кражи и неправомерное завладение автомобилем. Последнее наказание он отбывал в ИК-3 ГУФСИН, откуда освободился 8 октября 2021 года. Кроме того, представители МВД 34 раза привлекали его к административной ответственности, в том числе за нарушения ограничений и обязанностей. Совместно с убитой сожительницей подозреваемый воспитывал пятерых несовершеннолетних детей (четверых мальчиков и девочку)", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, накануне трагедии супруги со своей знакомой распивали спиртное, в ходе чего и произошел конфликт с поножовщиной.

"Из эпицентра криминальных событий после жестокой расправы над двумя женщинами злоумышленник предпринял попытку скрыться. Оперуполномоченные в ходе поисковых мероприятий обнаружили его вблизи производственной базы по улице Матросова. При задержании сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие – предупредительный выстрел в воздух, так как гражданин не реагировал на требования прекратить попытку ретироваться", - добавил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Точные причины и все обстоятельства сейчас выясняются. Как отметили в СК, наказание за это особо тяжкое преступление – вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теги: задержание, убийство, полиция, СК, Тавда


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.09.2026 13:53 Мск Убийцу многодетных матерей на Урале арестовали до ноября

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети