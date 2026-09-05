На Среднем Урале со стрельбой задержали убийцу двух женщин

На Среднем Урале задержан убийца женщин. При его задержании силовикам пришлось открыть стрельбу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 4 сентября в крытой ограде частного дома в Тавде были найдены тела двух женщин. Очень скоро был задержан подозреваемый – 34-летний местный житель.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, сигнал о ЧП поступил в дежурную часть территориального ОВД.

"Подозреваемый был установлен и задержан "по горячим следам" в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных сыщиками уголовного розыска полиции. Официально нетрудоустроенный фигурант ранее судим, в том числе за побои, кражи и неправомерное завладение автомобилем. Последнее наказание он отбывал в ИК-3 ГУФСИН, откуда освободился 8 октября 2021 года. Кроме того, представители МВД 34 раза привлекали его к административной ответственности, в том числе за нарушения ограничений и обязанностей. Совместно с убитой сожительницей подозреваемый воспитывал пятерых несовершеннолетних детей (четверых мальчиков и девочку)", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, накануне трагедии супруги со своей знакомой распивали спиртное, в ходе чего и произошел конфликт с поножовщиной.

"Из эпицентра криминальных событий после жестокой расправы над двумя женщинами злоумышленник предпринял попытку скрыться. Оперуполномоченные в ходе поисковых мероприятий обнаружили его вблизи производственной базы по улице Матросова. При задержании сотрудники полиции вынуждены были применить табельное оружие – предупредительный выстрел в воздух, так как гражданин не реагировал на требования прекратить попытку ретироваться", - добавил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Точные причины и все обстоятельства сейчас выясняются. Как отметили в СК, наказание за это особо тяжкое преступление – вплоть до пожизненного лишения свободы.