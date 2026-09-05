05 Сентября 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

В рамках пресс-тура по Камызякскому району Игорь Мартынов обсудил с астраханскими журналистами развитие социальной инфраструктуры

Корреспонденты астраханских средств массовой информации в рамках пресс-тура, организованного Астраханским отделением Союза журналистов России, посетили Камызякский район. Сотрудникам ведущих астраханских изданий, телеканалов и интернет-изданий представили результаты реализации национальных проектов в муниципалитете, журналисты смогли оценить позитивные изменения в сфере здравоохранения, спорта и культуры.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В рамках программы пресс-тура состоялось посещение Камызякской межпоселенческой библиотеки — одного из старейших культурно-просветительских учреждений района, основанного в 1900 году. Сейчас это современное культурное пространство, которое обслуживает свыше 16 000 пользователей ежегодно. Здесь работают 19 клубов по интересам, библиотека реализует 15 программ и проектов, бесплатно предоставляет читателям доступ к электронной библиотеке «ЛитРес». В информационно-библиотечном центре действуют молодёжная зона чтения и досуга «Территория открытий», «Мастерская чтения», «Игромагия». Еще в 2023 году Камызякская центральная библиотека первой в области подключилась к реализации проекта «Пушкинская карта».

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Вторым объектом посещения стал физкультурно-оздоровительный комплекс «Косточка» в городе Камызяке. Это первый в районе спортивный объект подобного формата. Он был сооружен в рамках национального проекта «Демография». ФОК оснащён универсальной спортивной базой: здесь есть футбольное поле с профессиональным покрытием, беговые дорожки, универсальный игровой зал, площадки для волейбола и баскетбола. В спортучреждении действуют секции по футболу, волейболу, тяжёлой атлетике, единоборствам и другим видам спорта. Причем, занятия доступны для жителей всех возрастов. Сегодня в районе действуют более 50 спортивных секций, почти половина жителей систематически занимается физкультурой и спортом.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Оценили астраханские журналисты и новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Затон, возведённый в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В ФАПе оборудованы все необходимые кабинеты для приёма пациентов, имеется электрокардиограф, дефибриллятор, все необходимое для проведения биохимических анализов крови, а также спирометры, тонометры, кислородные ингаляторы, наборы для анестезиологии и реанимации. ФАП обслуживает более 750 человек, в том числе 173 ребёнка. В рамках национального проекта «Здравоохранение» и реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» за период с 2019 по 2025 год в муниципалитете введено в эксплуатацию 16 ФАП и 1 амбулатория. Все это позволило повысить доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи сельским жителям.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В Доме культуры в селе Караульное, открытом в конце декабря 2021 года в рамках национального проекта «Культура», прессе продемонстрировали зрительный зал на 100 мест, большой репетиционный зал для занятий хореографией и два кабинета. Учреждение оснащено современным звуковым, световым и сценическим оборудованием. Сегодня здесь работают 8 клубных формирований: детский хоровой коллектив «Домисолька», театральный коллектив «Фантазёры», молодёжный клуб «Фемида», вокальные коллективы «Волжаночка» и «Аквилиги», хореографическая группа «Лучик» и другие. До открытия нового ДК культурно-массовые мероприятия в селе проводились в приспособленных помещениях школы и администрации.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Так как Камызякский район уверенно развивает возможности для организации внутреннего туризма Астраханской области, корреспондентам в качестве примера показали глэмпинг «КаспияДОМ», расположенный на берегу реки Рытый банк — в самом сердце живописной дельты Волги. Глэмпинг уже становится важным элементом туристического бренда Астраханской области, подчёркивая её уникальность как территории, сочетающей природные богатства, традиции гостеприимства и современные стандарты сервиса.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В рамках пресс-тура по Камызякскому району с астраханскими журналистами встретился спикер регионального парламента Игорь Мартынов и глава района Михаил Черкасов. Представители региональных СМИ задали вопросы, касающиеся развития территории муниципального образования.

Игорь Мартынов отметил, что посещение объектов в малых населённых пунктах позволит астраханским журналистам оценить, как реализуются национальные проекты и региональные программы в муниципальном образовании.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Камызякский район — наглядный пример того, как национальные проекты меняют качество жизни людей. Новый ФАП в Затоне, физкультурно-оздоровительный комплекс в Камызяке, современный Дом культуры в Караульном, обновлённая библиотека — каждый из этих объектов работает на конкретного человека. Каждый объект, который мы сегодня увидели, — это не просто стены. Это реализация конкретных нормативных актов. Когда депутатский корпус утверждает бюджет Астраханской области или принимает поправки в региональное законодательство о здравоохранении и культуре, конечная цель у нас одна — чтобы жители сёл и посёлков жили в комфортных условиях»,- подчеркнул спикер Думы Астраханской области.

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, пресс-тур, камызякский район


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