Неадекват устроил массовое ДТП в Туле

Неадекват устроил массовое ДТП в Туле. После аварии он заявил, что нажал на газ из-за веры в то, что "взлетит" — он был готов умереть сам и убить других, сообщает 112.

Всё случилось на улице Демонстрации. По словам очевидцев, сразу после столкновения водитель выбежал из машины с окровавленным лицом. Он кричал, что "всем докажет, что Бог существует", просил прощения и требовал отвезти его в некий "Респект". Также мужчина рассказывал окружающим, что якобы является участником боевых действий и полицейским — свидетели в его слова не поверили.

Один из очевидцев аварии сначала решил, что водитель пьян, но позже предположил, что тот находился в неадекватном состоянии. Пока люди разбирались в произошедшем, мужчина отделился от толпы и убежал. По дороге ещё успел сообщить, что спешит на день рождения, и позвал всех с собой.

Был ли он пьян или находился под действием каких-либо веществ, уточняется.