28 Сентября 2026
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Фото: скриншот видео с youtube-канала &quot;Jimmy Kimmel Live&quot;

Канье Уэст не извинился за поддержку нацизма перед русскими, белорусами и другими нациями, живущими в России

Американский рэпер Канье Уэст извинился за поддержку нацизма перед евреями, но не перед русскими, белорусами и людьми других национальностей, живущими в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в подкасте блогеру Георгию Иващенко.

По словам Захаровой, в канун годовщины Победы над фашистской Германией, 8 мая прошлого года Уэст выпустил клип, в каждом припеве которого звучит "слава Гитлеру", а в конце вмонтирована аудиозапись выступления Гитлера 1930-х годов.

"Когда я слышу, что он (Канье Уэст - ред.) как бы извинился перед евреями, я хочу задать вопрос: а перед русскими? А перед белорусами? А перед людьми других национальностей, которые здесь живут в нашей стране, извинился? Я вам могу сказать: нет, не извинился... А к нам, чья страна потеряла 27 миллионов человек от как раз Гитлера, не надо извиняться?" - приводят ее слова РИА Новости.

По ее словам, когда настоящие блокадники, а они живы, узнали, что в Петербурге будет выступать певец, спевший 8 мая 2025 года песню со словами "хайль" и "Гитлер", один из них стал задыхаться и не мог поверить.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст даст два концерта на площадке "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября, однако затем площадка заявила, что не заключала договоров об аренде стадиона для проведения концерта американского рэпера, поэтому мероприятие не может состояться на арене.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 25 сентября сообщил, что не получал никаких обращений по поводу концерта и не знает, состоится ли шоу. Ранее журналист Дмитрий Киселев сообщил, что концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге не будет.

Теги: Канье Уэст, Мария Захарова, нацизм


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