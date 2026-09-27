Отсутствие пиратов в водах Арктики выгодно отличает Северный морской путь от других маршрутов

Отсутствие пиратов в водах Арктики выгодно отличает Северный морской путь от других маршрутов доставки грузов, сообщают РИА Новости со ссылкой на директора департамента европейских проблем МИД России Владислава Масленникова.

Он также отметил, что доставка грузов из Азии в Европу по Севморпути занимает в два раза меньше времени, чем через Суэцкий канал.

Ранее спецпредставитель "Росатома" по вопросам развития Арктики Владимир Панов сообщал, что резкий рост пиратства в Малаккском и Сингапурском проливах создает запрос на безопасный маршрут перевозок, которым может выступить Северный морской путь.

Северный морской путь представляет собой уникальный и стратегически важный водный маршрут, который проходит вдоль северного побережья России. Президент РФ Владимир Путин называл его самым эффективным и экономически целесообразным маршрутом, который находится под полным контролем России. По данным Минвостокразвития, за десять лет объем перевозок по СМП вырос почти десятикратно - до 37 миллионов тонн в 2025 году. За восемь месяцев 2026 года уже перевезено 24,2 миллиона тонн грузов.