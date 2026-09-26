Новый посол России в КНДР Подъелышев прибыл в Пхеньян

Новый посол России в КНДР Андрей Подъелышев прибыл в Пхеньян. Об этом сообщили в посольстве РФ в республике.

Читайте также: Глава Южной Кореи предложил КНДР мир

"26 сентября в Пхеньян прямым рейсом из Москвы прибыл вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Корейской Народно-Демократической Республике Андрей Подъелышев с супругой", - говорится в сообщении российского диппредставительства, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что в аэропорту посла встретили представители МИД КНДР и сотрудники посольства РФ. Как напоминает издание, 28 июля Владимир Путин назначил Подъелышева послом России в КНДР, освободив его от обязанностей посла РФ в Нигерии.

В сентябре глава КНДР Ким Чен Ын отправил телеграмму Путину и пообещал поддерживать Россию.