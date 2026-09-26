На первое заседание новой Госдумы пригласят Путина, Мишустина и Матвиенко

Временная рабочая группа по подготовке первого заседания Госдумы РФ девятого созыва решила пригласить на него президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Совфеда Валентину Матвиенко. Об этом сообщил глава рабочей группы Виктор Пинский.

Как пишет РИА Новости, по словам Пинского, соответствующее решение было принято сегодня. Также будут приглашены ректоры известных российских вузов и представители экспертных сообществ.

Напомним, накануне была назначена дата первого заседания нового созыва Госдумы. Указ подписал Владимир Путин. Оно состоится 30 сентября.