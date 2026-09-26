СК возбудил дело после гибели людей на угольном месторождении в Якутии

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели работников на угольном месторождении в Якутии.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском СКР, речь идет о части 3 статьи 216 УК РФ – "Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". По данным следствия, 26 сентября на территории Эльгинского угольного месторождения в Нерюнгринском районе при производстве сварочных работ на резервной насосной станции РВС-2 произошло воспламенение.

В результате инцидента погибли люди. Точное количество погибших не уточняется.

Сейчас готовится выезд следователей и криминалистов на место происшествия. В СК обещают установить все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие трагедии, а также ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении данных работ.