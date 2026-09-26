Сборная Франции выиграла первый матч под руководством Зидана

Сборная Франции одержала первую победу под руководством нового тренера Зинедина Зидана, который возглавил команду после недавнего чемпионата мира в США.

Накануне "трехцветные" в гостях с минимальным счетом переиграли сборную Турции в рамках первого тура Лиги Наций УЕФА. Все решил единственный мяч, который в начале второго тайма забил капитан французов Килиан Мбаппе.

Стоит отметить, что сразу после забитого гола Мбаппе получил травму и покинул поле. Однако добытого им преимущества команде Зидана хватило, чтобы одержать победу.

Во втором туре Лиги Наций Францию ждет гостевой матч с Бельгией. Турция дома примет Италию.

Напомним, что этим летом Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу.